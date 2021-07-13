В Киеве побит 100-летний температурный рекорд. Такой ночной жары еще не наблюдали

В Киеве побит 100-летний температурный рекорд. Ночь на 12 июля стала самой жаркой для украинской столицы за все время наблюдений – температура не опускалась ниже +22º. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

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По данным наблюдений, ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой за всю историю. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1922 году. Тогда температура воздуха ночью составила +21,4° – то есть на 0,6° ниже, чем новый рекорд 2021-го.

Всего с начала года в Киеве был установлен 21 температурный рекорд.

В среду, 14 июля, в столице будет удерживаться жара – днем ожидается +31º…+33º, ночью – от +20º до +22º.

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Оксана Житнюк

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