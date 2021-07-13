UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве побит 100-летний температурный рекорд. Такой ночной жары еще не наблюдали

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 15:15
В Киеве побит 100-летний температурный рекорд. Такой ночной жары еще не наблюдали - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

В Киеве побит 100-летний температурный рекорд. Ночь на 12 июля стала самой жаркой для украинской столицы за все время наблюдений – температура не опускалась ниже +22º. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным наблюдений, ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой за всю историю. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1922 году. Тогда температура воздуха ночью составила +21,4° – то есть на 0,6° ниже, чем новый рекорд 2021-го.

Всего с начала года в Киеве был установлен 21 температурный рекорд.

В среду, 14 июля, в столице будет удерживаться жара – днем ожидается +31º…+33º, ночью – от +20º до +22º.

Читайте также: "Безжалостная жара". В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода рекорд жара температура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 