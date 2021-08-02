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После урагана. На границе с Венгрией временно закрыли пункт пропуска

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 11:53
После урагана. На границе с Венгрией временно закрыли пункт пропуска - Фото
Последствия урогана на Закарпатье (фото - ГСЧС)

На границе Украины и Венгрии временно закрыли пункт пропуска Лужанка – Берегшурань. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, людей временно не пропускают из-за отсутствия электроэнергии после вчерашнего урагана на Закарпатье. Сейчас ведутся работы по восстановлению работы пункта пропуска.

В пресс-службе Закарпатского управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций пишут, что из-за вчерашней непогоды в области упало 28 деревьев, в Ужгороде одно из них привалило автомобиль. Повреждены крыши двух домов в Берегово и Концово.

Также в пресс-службе Ужгородского горсовета сообщают, что из-за урагана был временно обесточен водозабор Минай, сейчас электроснабжение восстановлена. На 09:30 утра 2 августа без света оставались 98 населенных пунктов области, 65 из них – частично, отмечают в ГСЧС.

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Марк Сировой
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Берегово граница погода пункт пропуска ураган ужгород закарпатье берегшурань лужанка
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