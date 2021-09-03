В Киеве горит костел святого Николая: видео
В Киеве горит костел святого Николая на улице Большая Васильковская. Видео пожара появились в интернете. Информацию подтвердили Суспильному в ГСЧС.
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"В 21:49 заявка поступила. Ранг пожара 2, техника следует. Возгорание на первом и втором этаже с переброской на крышу здания", – сообщили в пресс-центре ведомства.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и четыре единицы техники ликвидируют пожар в костеле.
Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2, сообщил мэр. По его информации, пострадавших нет.
В столичном управлении ГСЧС сообщили, что пожар локализован.
По данным спасателей, пожар возник на 1 и 2 этаже с распространением на кровлю.
К ликвидации привлечено 16 единиц техники и 80 человек личного состава.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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