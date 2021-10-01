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В киевской гимназии произошел пожар: 1500 детей эвакуированы, пострадавших нет

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 12:37
В киевской гимназии произошел пожар: 1500 детей эвакуированы, пострадавших нет - Фото
Пожар в гимназии на Осокорках, Киев (фото - ГСЧС)

В гимназии в Дарницком районе Киева произошел пожар в столовой на первом этаже. Огонь потушен за полчаса, 1500 детей были эвакуированы администрацией до приезда спасателей, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

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В сообщении сказано, что информация о пожаре поступила сегодня в 10:05. В одной из столичных гимназий на улице Княжий затон, 12-А в Дарницком районе Киева произошло возгорание в столовой на первом этаже на площади 25 кв. м. По этому адресу на столичных Осокорках находится инженерная гимназия.

До прибытия спасателей администрация гимназии организовала эвакуацию сотрудников и учеников.

В киевской гимназии произошел пожар: 1500 детей эвакуированы, пострадавших нет

В киевской гимназии произошел пожар: 1500 детей эвакуированы, пострадавших нет

Пожар было локализован в 10:31, а в 10:35 потушен.

Погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются.

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Виктория Найдёнова
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