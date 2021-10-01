В киевской гимназии произошел пожар: 1500 детей эвакуированы, пострадавших нет

В гимназии в Дарницком районе Киева произошел пожар в столовой на первом этаже. Огонь потушен за полчаса, 1500 детей были эвакуированы администрацией до приезда спасателей, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

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В сообщении сказано, что информация о пожаре поступила сегодня в 10:05. В одной из столичных гимназий на улице Княжий затон, 12-А в Дарницком районе Киева произошло возгорание в столовой на первом этаже на площади 25 кв. м. По этому адресу на столичных Осокорках находится инженерная гимназия.

До прибытия спасателей администрация гимназии организовала эвакуацию сотрудников и учеников.

Пожар было локализован в 10:31, а в 10:35 потушен.

Погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются.

В августе 2021 года в Броварах Киевской области горел пятиэтажный дом, из пожара спасены четыре человека.

В сентябре в Киеве горел костел святого Николая, пострадал уникальный орган. Причиной стало короткое замыкание в музыкальном инструменте.

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Виктория Найдёнова

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