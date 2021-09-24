На Черногорском хребте в Карпатах установилось ненастье: сильные порывы ветра со снежной крупой и ограниченной видимостью. Спасатели просят туристов пока не ходить в высокогорье во избежание несчастных случаев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщили сотрудники поста Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на вершине горы Поп Иван Черногорский, в 08:35 утра сегодня там было облачно с температурой воздуха около 0°С с постоянным ветром 20-24 м/с при порывах до 30 м/с. При таких условиях склоны обледеневают – передвигаться становится сложно даже на ровной поверхности.

СПРАВКА. Черногора – высочайший горный хребет в восточной части Полонинского Бескида украинских Карпат, в длину – около 40 км между реками Черная Тиса на западе и Черный Черемош на востоке. Высшая точка – гора Поп Иван (Черногора) на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей высотой 2020,5 м. Известна по зданию бывшей обсерватории "Белый слон", где сейчас оборудован пост ГСЧС и метеостанция.

"Видимость ограничена 70 м, идет мелкая снежная крупа. Настойчиво рекомендуем воздержаться от выходов в высокогорье!", – пишут в Facebook спасатели.

На днях там впервые этой осенью выпал снег.

Смотрите видео: Погибли пятеро. Гид бросил группу российских альпинистов при ветре 70 м/с и -20°С

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.