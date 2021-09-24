На Черногорском хребте в Карпатах установилось ненастье: сильные порывы ветра со снежной крупой и ограниченной видимостью. Спасатели просят туристов пока не ходить в высокогорье во избежание несчастных случаев.
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Как сообщили сотрудники поста Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на вершине горы Поп Иван Черногорский, в 08:35 утра сегодня там было облачно с температурой воздуха около 0°С с постоянным ветром 20-24 м/с при порывах до 30 м/с. При таких условиях склоны обледеневают – передвигаться становится сложно даже на ровной поверхности.
"Видимость ограничена 70 м, идет мелкая снежная крупа. Настойчиво рекомендуем воздержаться от выходов в высокогорье!", – пишут в Facebook спасатели.
На днях там впервые этой осенью выпал снег.
- Только в конце апреля 2021-го спасатели нашли тело туриста, пропавшего в Карпатах еще в феврале.
- В конце июля там в группу туристов попала молния.
- 15 сентября рядом с Ворохтой после разведения костра группой туристов произошел взрыв: погибли двое, несколько с травмами. Вероятно, взорвался снаряд.
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