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Спасатели просят не ходить на высокогорье Карпат: там сейчас жуткая непогода – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 09:37
Поп Иван Черногорский (фото — ГСЧС)
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На Черногорском хребте в Карпатах установилось ненастье: сильные порывы ветра со снежной крупой и ограниченной видимостью. Спасатели просят туристов пока не ходить в высокогорье во избежание несчастных случаев.

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Как сообщили сотрудники поста Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на вершине горы Поп Иван Черногорский, в 08:35 утра сегодня там было облачно с температурой воздуха около 0°С с постоянным ветром 20-24 м/с при порывах до 30 м/с. При таких условиях склоны обледеневают – передвигаться становится сложно даже на ровной поверхности.

СПРАВКА. Черногора – высочайший горный хребет в восточной части Полонинского Бескида украинских Карпат, в длину – около 40 км между реками Черная Тиса на западе и Черный Черемош на востоке. Высшая точка – гора Поп Иван (Черногора) на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей высотой 2020,5 м. Известна по зданию бывшей обсерватории "Белый слон", где сейчас оборудован пост ГСЧС и метеостанция.

"Видимость ограничена 70 м, идет мелкая снежная крупа. Настойчиво рекомендуем воздержаться от выходов в высокогорье!", – пишут в Facebook спасатели.

На днях там впервые этой осенью выпал снег

Смотрите видео: Погибли пятеро. Гид бросил группу российских альпинистов при ветре 70 м/с и -20°С

Евгений Пилипенко
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