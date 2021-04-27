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Горные спасатели нашли тело туриста, пропавшего в Карпатах в феврале

27.04.2021, 21:14
Горные спасатели нашли тело туриста, пропавшего в Карпатах в феврале - Фото
Фото: ГСЧС

Сегодня, 27 апреля, горные спасатели ГУ ГСЧС в Закарпатской области нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба еще 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как отмечается, погибшего нашли в 16:00 в ущелье у ручья у подножия горы Магура-Жиде. После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий, тело будет транспортировано в село Березники Свалявского района.

В поисках 27 апреля участвовали 10 спасателей и две единицы техники горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.

В ГСЧС напоминают, что в ночь на 14 февраля возле Березников на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились двое жителей столицы. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга из виду.

В 11:30 14 февраля поисковая группа ГСЧС нашла одного туриста, а поиски второго продолжались 21 день, до 5 марта. 21 февраля по помощи вертолета Н-225 "Супер Пума" спасатели проводили воздушную разведку местности.

Наталия Медведева
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ГСЧС спасатели Карпаты турист
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