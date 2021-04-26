В Карпатах возобновили поиски пропавшего в феврале туриста: привлекли Богуна и дрон – фото

Вчера в Карпатах возобновили поиски туриста, который пропал в феврале. Об этом сообщает пресс-центр Закарпатского управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 40-летний киевлянин заблудился в горах 13 февраля. Сейчас в горной местности, где вероятно пропал турист, сошел снег – и поиски возобновили.

К поискам мужчины привлекли 15 спасателей, восемь волонтеров, четыре единицы техники, в частности вездеход Богун, пишут в ГСЧС. Также используется беспилотник.

Поисковые группы осмотрели склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура – пропавшего туриста не нашли, отмечают спасатели.

Смотрите также: В Карпатах в нацпарке Синевир сошла лавина – фото