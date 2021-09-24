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Погибли пятеро. Гид бросил группу российских альпинистов при ветре 70 м/с и -20°С – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 08:46
Гора Эльбрус (фото — pixabay.com)
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Во время восхождения на гору Эльбрус погибли пять российских альпинистов, которых на маршруте бросил гид. Группа подала сигнал о помощи на высоте около 5000 м, пишет пресс-служба МЧС РФ.

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В период, когда группа из 19 туристов терпела бедствие, там была пурга с сильным мокрым снегом, порывы ветра до 70 м/с при температуре около –20°C и видимости не более метра.

На 08:00 утра по киевскому времени спасательная операция завершилась. Удалось спустить живыми 14 человек, которых эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять альпинистов погибли.

Погибли пятеро. Гид бросил группу российских альпинистов при ветре 70 м/с и -20°С – видео

Как отметили спасатели ведомства страны-оккупанта России, сопровождавший группу гид бросил ее. Местные СМИ пишут, что все, включая гида, не были профессиональными альпинистами.

СПРАВКА. Эльбрус – стратовулкан на Кавказе, высота 5642 м над уровнем моря. Последнее извержение – 5120 лет назад. Высочайшая вершина РФ, очень популярна среди горных туристов, категорированы около 10 различных маршрутов. Несмотря на сравнительную простоту восхождения, там ежегодно гибнет 15-20 человек.

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Евгений Пилипенко
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