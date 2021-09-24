Погибли пятеро. Гид бросил группу российских альпинистов при ветре 70 м/с и -20°С – видео

Во время восхождения на гору Эльбрус погибли пять российских альпинистов, которых на маршруте бросил гид. Группа подала сигнал о помощи на высоте около 5000 м, пишет пресс-служба МЧС РФ.
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В период, когда группа из 19 туристов терпела бедствие, там была пурга с сильным мокрым снегом, порывы ветра до 70 м/с при температуре около –20°C и видимости не более метра.
На 08:00 утра по киевскому времени спасательная операция завершилась. Удалось спустить живыми 14 человек, которых эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять альпинистов погибли.
Как отметили спасатели ведомства страны-оккупанта России, сопровождавший группу гид бросил ее. Местные СМИ пишут, что все, включая гида, не были профессиональными альпинистами.
- В мае 2019 года на Эльбрусе погиб украинский альпинист.
- В конце весны 2021-го альпинисты установили на Эвересте два рекорда.
- В конце лета 2021-го группа украинцев попала под лавину на Казбеке.
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