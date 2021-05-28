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Альпинисты установили на Эвересте два рекорда

28.05.2021, 15:50
Альпинисты установили на Эвересте два рекорда - Фото
Эверест (фото - pexels) Фото: pexels

На горе Эверест установлено два новых рекорда. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, 75-летний Артур Мьюир стал старейшим американцем, покорившим высочайшую вершину мира высотой 8 848 метров, сообщил представитель компании-организатора экспедиции.

Мьюир побил рекорд американца Билла Берка, который в 2009 году покорял Эверест в возрасте 67 лет, пишут журналисты.

Кроме того, рекорд установила 45-летняя спортсменка из Гонконга Цанг Инь-Хун, отмечают в агентстве. Она добралась из базового лагеря на вершину Эвереста менее чем за 26 часов, хотя обычно альпинисты проводят несколько дней в разных лагерях, прежде чем покорить гору.

Результат Инь-Хун – самый быстрый среди женщин, она побила рекорд Пхунджо Джангму Лама, покорившей в 2017 году Эверест за 39 часов.

Смотрите также: Легендарную вершину К2 впервые покорили зимой. Это сделали альпинисты из Непала: фото

Марк Сировой
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