Погиб глава МЧС России: он отправлял боевикам на Донбасс путинские "гумконвои"

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В России во время учений погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он работал в личной охране Службы безопасности президента РФ Владимира Путина и отправлял на Донбасс российские "гумконвои". Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает российский Интерфакс.

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"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", – сообщают в российском ведомстве.

Зиничеву было 55 лет. С 1987-го по 1991-й он служил в КГБ, с 1991-го – в Федеральной службе охраны РФ, а с 2006-го по 2015-й Зиничев работал в личной охране президента РФ. В 2016 году Зиничева назначили заместителем директора ФСБ России, а в 2018-м он стал главой МЧС РФ.

Также в 2018-м Зиничеву на посту министра присвоили воинское звание генерал-полковника, а в 2020-м – персональное воинское звание генерала армии.

Возглавляемое Зиничевым МЧС РФ регулярно отправляет боевикам на Донбасс российские "гумконвои", под видом которых оккупанты неоднократно провозили в ОРДЛО оружие и боеприпасы. В обратном направлении машины также используют для вывоза тел погибших российских военнослужащих, участвовавших в боях против украинской армии на стороне террористических организаций ЛНР и ДНР.

ДОПОЛНЕНО В 14:15. РосСМИ, ссылаясь на источники в МЧС РФ, сообщают, что Зиничев погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который снимал межведомственные учения для учебного фильма МЧС. В результате они оба погибли.

Мельнику было 63 года, он родом из Луганской области. Срежиссировал фильмы "Новая земля" и "Территория".

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Оксана Житнюк

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