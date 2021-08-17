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В Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В, СМИ сообщают о погибших – видео крушения видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 12:35
Ил-112В (Скриншот из видео ОАК)
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В России во время тренировочного полета загорелся и разбился новый военно-транспортный самолет Ил-112В. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Российские СМИ пишут о трех погибших.

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Сообщается, что в Подмосковье при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

О причинах и подробностях происшествия в ОАК пока что не сообщают – для их выяснения будет создана соответствующая комиссия.

По данным ОАК, новый Ил-112В готовился к участию в военно-техническом форуме Армия-2021, который пройдет в России с 22 по 28 августа. Также планировался запуск серийного производства.

Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что на борту Ил-112В было три человека – по предварительным данным, они погибли. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы 1,5 км. 

Оксана Житнюк
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авиакатастрофа самолет крушение подмосковье Ил-112В Кубинка
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