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В России на учениях разбился истребитель Су-35, упал в Охотское море

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 17:40
В России на учениях разбился истребитель Су-35, упал в Охотское море - Фото
Су-35 (Фото – Maxim Shipenkov, EPA)

Истребитель Су-35 разбился во время учений в Хабаровском крае Российской Федерации, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа РФ.

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По предварительным данным, самолет упал в Охотском море после отказа двигателя во время плановых учебных полетов.

Летчик катапультировался, был обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, угрозы его здоровью нет, заявляют российские военные.

По факту крушения проводится расследование.

СПРАВКА. Су-35 – многофункциональный истребитель поколения 4++. Создан российской компанией Сухой на базе Су-27/Су-30, в нем использованы элементы оборудования истребителя пятого поколения.
Денис Юдин
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авиакатастрофа су-35 Охотское море
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