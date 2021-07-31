В России на учениях разбился истребитель Су-35, упал в Охотское море

Истребитель Су-35 разбился во время учений в Хабаровском крае Российской Федерации, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа РФ.

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По предварительным данным, самолет упал в Охотском море после отказа двигателя во время плановых учебных полетов.

Летчик катапультировался, был обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, угрозы его здоровью нет, заявляют российские военные.

По факту крушения проводится расследование.

СПРАВКА. Су-35 – многофункциональный истребитель поколения 4++. Создан российской компанией Сухой на базе Су-27/Су-30, в нем использованы элементы оборудования истребителя пятого поколения.

В сентябре 2020 года в Тверской области России разбился истребитель Су-30, его мог сбить свой же Су-35.

В октябре того же года в Хабаровском крае РФ разбился бомбардировщик Су-34.

В марте 2021 года под Калугой при взлете сработала катапульта тяжелого бомбардировщика Ту-22М3, три человека погибли.

Денис Юдин

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