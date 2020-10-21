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В России на учениях разбился бомбардировщик Су-34

21.10.2020, 15:04
В России на учениях разбился бомбардировщик Су-34 - Фото
Су-34 ВВС РФ (фото - ЕРА)

В прошлом месяце еще один истребитель Су-30 упал в Тверской области во время учебного полета

В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34 военно-воздушных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает Интерфакс-Россия

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Отмечается, что самолет упал в лесисто-равнинной местности во время учебно-тренировочного полета, бомбардировщик был без боекомплекта. Летчики смогли катапультироваться, разрушений на земле нет. 

Российский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщает, что предварительная версия крушения самолета российских ВВС – отказ техники. 

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Станислав Стороженко
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