В России на учениях разбился бомбардировщик Су-34

В прошлом месяце еще один истребитель Су-30 упал в Тверской области во время учебного полета

В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34 военно-воздушных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает Интерфакс-Россия.

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Отмечается, что самолет упал в лесисто-равнинной местности во время учебно-тренировочного полета, бомбардировщик был без боекомплекта. Летчики смогли катапультироваться, разрушений на земле нет.

Российский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщает, что предварительная версия крушения самолета российских ВВС – отказ техники.

31 августа истребители ВВС США перехватили у Аляски шесть военных самолетов России.

22 сентября в Тверской области России во время учебного полета разбился истребитель Су-30СМ. СМИ писали, что его мог сбить российский самолет.

19 октября в министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости продления срока эксплуатации Ан-124 "Руслан", что является незаконным, так как правом на модернизацию владеет украинское ГП "Антонов".

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Станислав Стороженко

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