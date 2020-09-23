В России разбился истребитель Су-30: росСМИ пишут – его мог сбить свой же Су-35
Обломки "сушки" по состоянию на полночь 23 сентября не смогли найти
В Тверской области России недалеко от села Дорниково вчера, 22 сентября, во время учебного полета разбился истребитель Су-30СМ с авиабазы Хотилово. Летчики успели катапультировался, пишет пропагандистский российский ресурс ТАСС.
Истребитель рухнул в лесистой местности, разрушений на земле нет, заявили в пресс-службе Западного военного округа РФ.
По неподтвержденным данным с нескольких российских ресурсов (здесь и здесь), пишущих на военную тематику, причина крушения якобы в том, что самолет случайно сбили огнем из Су-35С, который использовался как спарринг-партнер для тренировочного ближнего боя. Последний будто бы поставили по халатности на учебный полет не полностью разоруженным – он "делал фотострельбу, а получилось реально: пол-консоли снес".
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Официально о причинах крушения ничего не говорится.
- На Новый год в 2018-м в Сирии разбился военный вертолет РФ: запутался в проводах.
- В мае 2018-го там же разбился российский Су-30СМ: тогда летчики погибли.
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