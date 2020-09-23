В России разбился истребитель Су-30: росСМИ пишут – его мог сбить свой же Су-35

Обломки "сушки" по состоянию на полночь 23 сентября не смогли найти

В Тверской области России недалеко от села Дорниково вчера, 22 сентября, во время учебного полета разбился истребитель Су-30СМ с авиабазы Хотилово. Летчики успели катапультировался, пишет пропагандистский российский ресурс ТАСС.

Истребитель рухнул в лесистой местности, разрушений на земле нет, заявили в пресс-службе Западного военного округа РФ.

По неподтвержденным данным с нескольких российских ресурсов (здесь и здесь), пишущих на военную тематику, причина крушения якобы в том, что самолет случайно сбили огнем из Су-35С, который использовался как спарринг-партнер для тренировочного ближнего боя. Последний будто бы поставили по халатности на учебный полет не полностью разоруженным – он "делал фотострельбу, а получилось реально: пол-консоли снес".

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Официально о причинах крушения ничего не говорится.

СПРАВКА. Су-30 - истребитель поколения 4++ для уничтожения воздушных целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и других целей. Только официально было потеряно в крушениях не менее 18 Су-30.

На Новый год в 2018-м в Сирии разбился военный вертолет РФ: запутался в проводах.

В мае 2018-го там же разбился российский Су-30СМ: тогда летчики погибли.

Евгений Пилипенко

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