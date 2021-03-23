В российском бомбардировщике перед взлетом "случайно" сработала катапульта: троих убило

Три члена экипажа дальнего тяжелого бомбардировщика Ту-22М3 разбились из-за "внештатного срабатывания катапульты" на аэродроме под Калугой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

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У самолета перед вылетом сработала система катапультирования – в результате три члена экипажа получили смертельные травмы, пишет ИФ.

Сообщается, что их выбросило из самолета, однако из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов при приземлении они получили травмы несовместимые с жизнью.

Источник издания отмечает, что сработала так называемая "командирская катапульта" - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж.

22 сентября 2020-го в Тверской области России во время учебного полета разбился истребитель Су-30СМ. СМИ писали, что его мог сбить российский самолет.

Позже, в октябре того же года, в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34 ВВС России.

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Станислав Стороженко

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