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В российском бомбардировщике перед взлетом "случайно" сработала катапульта: троих убило

23.03.2021, 13:46
В российском бомбардировщике перед взлетом
Ту-22 ВВС России (Фото - ЕРА)

Три члена экипажа дальнего тяжелого бомбардировщика Ту-22М3 разбились из-за "внештатного срабатывания катапульты" на аэродроме под Калугой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

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У самолета перед вылетом сработала система катапультирования – в результате три члена экипажа получили смертельные травмы, пишет ИФ.

Сообщается, что их выбросило из самолета, однако из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов при приземлении они получили травмы несовместимые с жизнью.

Источник издания отмечает, что сработала так называемая "командирская катапульта" - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж.

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Станислав Стороженко
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Россия ввс бомбардировщик экипаж калуга Ту-22
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