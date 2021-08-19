В России разбился истребитель МиГ-29, летчик погиб
19.08.2021, 00:11
Миг-29 (Фото: EPA/SERGEI CHIRIKOV)
18 августа в России потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, летчик погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.
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Российский истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области при выполнении планового полета.
Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, летчик МиГ-29 погиб.
В российском минбороны заявили, что полет выполнялся без боекомплекта.
В пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что для установления причин катастрофы к месту падения МиГ-29 в Астраханской области направлена комиссия Главного командования ВКС России.
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