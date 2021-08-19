В России разбился истребитель МиГ-29, летчик погиб

18 августа в России потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, летчик погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

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Российский истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области при выполнении планового полета.

Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, летчик МиГ-29 погиб.

В российском минбороны заявили, что полет выполнялся без боекомплекта.

В пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что для установления причин катастрофы к месту падения МиГ-29 в Астраханской области направлена комиссия Главного командования ВКС России.

31 июля в России на учениях упал в Охотское море истребитель Су-35, пилот успел катапультироваться.

17 августа в Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В, погибли все члены экипажа.

Наталия Медведева

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