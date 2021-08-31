Украинцы попали под лавину на горе Казбек: их эвакуировали вертолетом

Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек. Их эвакуировали вертолетом в пгт Степанцминда, сообщили LIGA.net в Министерстве иностранных дел Украины.

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По данным МИД, в результате схождения лавины на Казбеке одна украинская альпинистка получила перелом руки, ее госпитализировали. Состояние еще двух альпинистов оценивается как удовлетворительное.

В МИД сообщили, что украинцы сейчас в безопасном месте, а завтра планируют прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину. Консулы обещают обеспечить украинцев необходимой поддержкой.

По данным российского Интерфакса, украинские альпинисты попали под лавину на "нейтральной территории". Спасатели Северной Осетии заявили, что отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будут грузинские спасатели.

В мае 2021-го в Гималаях погибли двое альпинистов. Пытавшиеся покорить Эверест мужчины умерли от истощения, а одного из них еще и накрыла снежная слепота.

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Оксана Житнюк , Владислав Сердюк

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