Жуткое истощение и снежная слепота. На Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста
В Гималаях впервые в этом сезоне погибли двое горнолыжников. Пытавшиеся покорить Эверест альпинисты умерли от истощения, а одного из них еще и накрыла снежная слепота, пишет Reuters.
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Жертвами наивысшего пика стали 41-летний швейцарец Абдул Вараич и 55-летний американец Пувей Лю. По словам сотрудника местного оператора по горному экстриму Танешвара Гурагаи, навстречу альпинистам были отправлены шерпы (наемные носильщики) с едой и кислородом, но спасти мужчин не удалось.
Вараич погиб на спуске с горы недалеко от южной ее вершины, а Лю не смог добраться до пика и умер неподалеку от лагеря на высоте 7900 метров на перевале Южное Седло – со снежной слепотой столкнулся именно он.
Снежную слепоту лечат слабым раствором марганцовки, альбуцидом, а при отсутствии медикаментов – просто темнотой. при этом, до сих пор самым эффективным методом борьбы с ней считается не лечение, а профилактика – ношение очков-светофильтров.
- В мае 2019 года Эверест за одну только неделю забрал семь жизней.
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