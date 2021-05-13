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Жуткое истощение и снежная слепота. На Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста

13.05.2021, 13:15
Жуткое истощение и снежная слепота. На Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com

В Гималаях впервые в этом сезоне погибли двое горнолыжников. Пытавшиеся покорить Эверест альпинисты умерли от истощения, а одного из них еще и накрыла снежная слепота, пишет Reuters.

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Жертвами наивысшего пика стали 41-летний швейцарец Абдул Вараич и 55-летний американец Пувей Лю. По словам сотрудника местного оператора по горному экстриму Танешвара Гурагаи, навстречу альпинистам были отправлены шерпы (наемные носильщики) с едой и кислородом, но спасти мужчин не удалось.

 Вараич погиб на спуске с горы недалеко от южной ее вершины, а Лю не смог добраться до пика и умер неподалеку от лагеря на высоте 7900 метров на перевале Южное Седло – со снежной слепотой столкнулся именно он.

СПРАВКА. Снежная слепота – ожог конъюнктивы и роговой оболочки глаза ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от снега. Первыми ее признаки считаются дискомфорт в глазах и слезотечение, далее развивается светобоязнь, глаза воспаляются, в них появляется резь и человек слепнет.

Снежную слепоту лечат слабым раствором марганцовки, альбуцидом, а при отсутствии медикаментов – просто темнотой. при этом, до сих пор самым эффективным методом борьбы с ней считается не лечение, а профилактика – ношение очков-светофильтров.

Читайте также: Зимний Эверест. Группа альпинистов пошла на экстремальное рекордное восхождение

Дарья Мостовая
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