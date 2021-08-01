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Вторая после Эвереста. Украинка покорила одну из самых сложных и высоких гор мира

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 07:30
Вторая после Эвереста. Украинка покорила одну из самых сложных и высоких гор мира - Фото
Оксана Литинская (фото - Максим Козицький, Facebook)

Украинка Оксана Литинская покорила вторую самую высокую (8612 м) и одну из самых сложных вершин мира – гору Чогори или К2. Об этом сообщил в Facebook глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

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"Поздравляю с восхождением на самую сложную вершину мира К2 (Чогори) львовянку Оксану Литинскую. Эта гора по высоте – вторая после Эвереста", – написал он.

По его словам, альпинисты начали подъем на "гору-убийцу" 10 июля и достигли вершины ночью 28 июля. Литинская, которая уже много лет живет в Лондоне, стала второй украинкой, покорившей Чогори, и четвертой среди украинцев в целом.

Ранее она покоряла Эверест и пять самых высоких гор всех континентов, отметил глава ОГА.

Читайте также: Высоту Эвереста пересмотрели – теперь он "выше"

Марк Сировой
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украинка альпинизм эверест Гималаи гора вершина К2 чогори оксана литинская
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