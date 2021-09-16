Названа причина трагедии в Карпатах, где вчера погибли туристы: мог взорвался снаряд
Взрыв на месте разведения костра на стоянке туристов в Карпатах, где вчера вечером погибли двое и несколько человек получили ранения, мог произойти из-за взрывоопасных предметов времен мировых войн в земле. Об этом сообщили на брифинге Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
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По словам спасателей, инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв" в Первую мировую войну. Там же проходила линия обороны "Арпада" во Вторую мировую войну.
"Из-за этого на месте происшествия возможны нахождения взрывоопасных предметов", – предположили в ГСЧС.
По данным на брифинге, погибли два человека, трое получили травмы, один контужен. Часом ранее сообщалось, что около семи человек получили тяжелые травмы, из них трое в критическом состоянии.
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- Вечером 15 сентября 2021 года группа из 12 туристов стала лагерем на полонине Пид Берды неподалеку от с. Вороненко рядом с пгт Ворохта в Карпатах. После разведения костра произошел взрыв. Погибли двое, четверо получили травмы.
- Только в конце апреля спасатели нашли тело туриста, пропавшего в Карпатах еще в феврале.
- В конце июля там в группу туристов попала молния: пострадали трое.
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