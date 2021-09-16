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Названа причина трагедии в Карпатах, где вчера погибли туристы: мог взорвался снаряд

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 10:33
Названа причина трагедии в Карпатах, где вчера погибли туристы: мог взорвался снаряд - Фото
Полонина с колыбой в Карпатах (иллюстративное фото – LIGA.net)

Взрыв на месте разведения костра на стоянке туристов в Карпатах, где вчера вечером погибли двое и несколько человек получили ранения, мог произойти из-за взрывоопасных предметов времен мировых войн в земле. Об этом сообщили на брифинге Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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По словам спасателей, инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв" в Первую мировую войну. Там же проходила линия обороны "Арпада" во Вторую мировую войну.

"Из-за этого на месте происшествия возможны нахождения взрывоопасных предметов", – предположили в ГСЧС.

По данным на брифинге, погибли два человека, трое получили травмы, один контужен. Часом ранее сообщалось, что около семи человек получили тяжелые травмы, из них трое в критическом состоянии.

Новость дополняется...

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Евгений Пилипенко
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