Названа причина трагедии в Карпатах, где вчера погибли туристы: мог взорвался снаряд

Взрыв на месте разведения костра на стоянке туристов в Карпатах, где вчера вечером погибли двое и несколько человек получили ранения, мог произойти из-за взрывоопасных предметов времен мировых войн в земле. Об этом сообщили на брифинге Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам спасателей, инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв" в Первую мировую войну. Там же проходила линия обороны "Арпада" во Вторую мировую войну.

"Из-за этого на месте происшествия возможны нахождения взрывоопасных предметов", – предположили в ГСЧС.

По данным на брифинге, погибли два человека, трое получили травмы, один контужен. Часом ранее сообщалось, что около семи человек получили тяжелые травмы, из них трое в критическом состоянии.

Новость дополняется...

Смотрите фото: Яркая, красочная, незабываемая весна в Карпатах. Подборка красоты украинских гор

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.