Взрыв из-за костра. В Карпатах погибли туристы, несколько с травмами, один "тяжелый"

Вчера вечером, 15 сентября, в Карпатах произошла трагедия: из-за взрыва чего-то в костре погибли два туриста, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили местные спасатели.

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В 21:20 в отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что группа туристов из 12 человек, двое из которых дети, во время привала на полонине Пид Берды у села Вороненко недалеко от Ворохты развела костер – и затем произошел взрыв.

Причина взрыва не сообщается. Возможно, это мог быть туристический газовый баллон.

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В 21:49 дополнительно привлекли три бригады медицины катастроф, но только в 00:45 спасатели начали сопровождение первого пострадавшего, а к 01:15 – участников группы, которые не получили травм.

К 02:20 начался перенос на носилках тяжело пострадавшего туриста. Двух других пострадавших, а также двух детей в удовлетворительном физическом состоянии отвезли на вездеходах к подножию горы в с. Вороненко.

К оказанию помощи привлекали 14 единиц техники и 48 спасателей.

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Евгений Пилипенко

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