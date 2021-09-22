В Карпатах выпал снег
22.09.2021, 09:42
Снег на горе Поп Иван Черногорский (Фото – Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, Facebook)
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, идет снег, сообщают спасатели.
Температура воздуха опустилась до -4 градусов. Вчера спасатели фиксировали температуру -6 градусов.
- 2 июня 2021 года температура на горе Поп Иван Черногорский опускалась ниже нуля градусов, выпал снег.
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