Взрыв в реанимации в Ивано-Франковской области: погибли два человека

В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения", – сказано в сообщении.

По информации ГСЧС, пожар в палате реанимационного отделения возник в 21:22. Его причина не сообщается.

В 21:42 пожар был локализован на площади 55 м кв, в 22:00 – ликвидирован.

"На месте пожара в палате обнаружили двух погибших больных. Подразделениями ГСЧС спасены трое больных из соседней палаты", – сообщили спасатели.

К тушению были привлечены 16 человек и семь единиц техники.

В Чорткове Тернопольской области возник пожар на территории Хлебоприемного комбината, который находится рядом с железнодорожными путями, из-за чего задерживается, как минимум, один поезд.

Вадим Ребрина

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