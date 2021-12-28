В Тернопольской области из-за пожара на хлебокомбинате задерживается поезд на Киев
В Чорткове Тернопольской области возник пожар на территории Хлебоприемного комбината, который находится рядом с железнодорожными путями, из-за чего задерживается, как минимум, один поезд. Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и Укрзализныци.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По сообщению спасателей, пожар возник на крыше отдельно стоящего складского здания (предварительно пустого).
Было не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо, сообщили в ГСЧС.
В 20:50 пожар складского здания был локализован на площади 1 300 кв м.
Жертв и пострадавших нет.
Продолжаются мероприятия по ликвидации пожара. К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС.
Укрзализныця сообщает, что из-за пожара на комбинате будет задержан поезд №58 Ворохта — Киев.
"Поезд прибыл на ст. Чортков в 20.56 и задержится до локализации пожара. Время задержки поезда №58 будет предоставлено дополнительно", – сказано в сообдщении.
В Укрзализныце уточнили, что в результате пожара на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп). Сейчас на месте работает тернопольский пожарный поезд Ивано-Франковского отряда Львовской железной дороги.
Читайте также: На центральном вокзале Львова загорелся вагон поезда – фото
Комментарии