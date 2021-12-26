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На центральном вокзале Львова загорелся вагон поезда – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 10:47
На центральном вокзале Львова загорелся вагон поезда – фото - Фото
Пожар в поезде, Львов (фото - ГСЧС)

На центральном вокзале во Львове загорелся вагон поезда Киев-Ужгород, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Об этом сообщает Львовское управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Facebook.

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Спасатели получили сообщение о пожаре в вагоне около 04:00 утра. Прибыв на место они увидели, что из окон отцепленного вагона выбивался дым. К тому времени проводник вывел пассажира, который находился в вагоне.

Пожар удалось ликвидировать к 05:03 утра. Спасатели использовали аппараты для защиты органов дыхания и зрения. В результате инцидента сгорела электрощитовая и служебное помещение проводников.

С огнем боролись 22 спасателя и три единицы техники. Никто не пострадал, причину пожара устанавливают правоохранители.

На центральном вокзале Львова загорелся вагон поезда – фото

На центральном вокзале Львова загорелся вагон поезда – фото

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Марк Сировой
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пожар Львов поезд вокзал киев-ужгород
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