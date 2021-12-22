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22.12.2021, 23:31

В Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фото

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В Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фото
В Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фото
В Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фотоВ Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фото

Сегодня, 22 декабря, в Черкасской области была создана добровольная пожарная команда, в которой будут нести службу монахини. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Команда пожарниц организована в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.

В состав новой пожарной команды вошли игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля.

Команда будет обеспечивать пожарную безопасность монастыря и реагирование на чрезвычайные события.

Кроме того монахини-добровольцы будут защищать от пожаров семь сел и два поселка, потому что ближайшая государственная пожарная часть находится в 20 километрах от Медведевской сельской общины.

Монахини-добровольцы прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

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Теги: пожар, ГСЧС, монастырь
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