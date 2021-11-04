UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 18:23
В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото - Фото
Пожар на территории Киево-Печерской лавры (Фото - КГГА)

Сегодня, 4 ноября, в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар, несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба КГГА и центр информации Украинской православной церкви.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Возгорание произошло в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже, где находится мастерская по росписи икон. Огонь перешел на кровлю, для его ликвидации задействовали 13 единиц техники и 55 пожарных.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в результате пожара пострадали четыре человека. В КГГА говорят о трех пострадавших, а в центре информации УПЦ – о двух.

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

По предварительной информации КГГА, три человека пострадали: один из них выпрыгнул из окна (у него подозрение на перелом), еще два человека надышались угарным газом.

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

Центр информации УПЦ сообщает о двух пострадавших. По словам наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, один из них – насельник монастыря инок Соломон, который хотел снять оконную решетку, но сорвался, потеряв сознание. Скорая отвезла его в больницу.

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

Митрополит Павел отметил, что иконы, которые находились в мастерской, уцелели и лишь покрылись легкой копотью.

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

Смотрите также: В Киеве молния попала в электроопору – возник пожар: видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев пожар лавра
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 