В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

Сегодня, 4 ноября, в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар, несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба КГГА и центр информации Украинской православной церкви.

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Возгорание произошло в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже, где находится мастерская по росписи икон. Огонь перешел на кровлю, для его ликвидации задействовали 13 единиц техники и 55 пожарных.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в результате пожара пострадали четыре человека. В КГГА говорят о трех пострадавших, а в центре информации УПЦ – о двух.

По предварительной информации КГГА, три человека пострадали: один из них выпрыгнул из окна (у него подозрение на перелом), еще два человека надышались угарным газом.

Центр информации УПЦ сообщает о двух пострадавших. По словам наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, один из них – насельник монастыря инок Соломон, который хотел снять оконную решетку, но сорвался, потеряв сознание. Скорая отвезла его в больницу.

Митрополит Павел отметил, что иконы, которые находились в мастерской, уцелели и лишь покрылись легкой копотью.

3 сентября 2021-го в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая. По данным спасателей, огонь бушевал на первом и втором этаже, распространившись на кровлю.

В результате пожара был поврежден уникальный орган и внутреннее обрамление костела.

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Оксана Житнюк

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