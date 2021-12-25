В Харьковской области 16-летний юноша спас детей из пожара

В селе Вторая Старовировка Красноградского района 16-летний местный житель и его взрослый сосед сумели эвакуировать из горящего дома троих детей и бабушку, восьмилетний мальчик уже был без сознания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пожар заметили соседи. Один из них по имени Василий позвонил спасателям и поспешил на помощь.

По его словам, он увидел, как 16-летний юноша выводит людей из охваченного дымом и пламенем дома и умоляет помочь. Юноше удалось проснуться первому. Он начал будить бабушку и других детей и выводить их из очага пожара. Так ему удалось спасти от удушья самого себя, бабушку, 13-летнюю сестру и 9-летнего мальчика, который у них ночевал.

Однако в доме остался самый младший, 8-летний, брат. Юноша сказал, что не смог его отыскать и не может уже войти в горящий дом.

Тогда ребенка отправился искать сосед Василий. Лишь с третьей попытки он нашел мальчика без сознания под кроватью. Уже на улице ребенок пришел в себя. Всех спасенных немедленно госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

На момент прибытия пожарных деревянный дом пылал уже на всей своей площади в 80 кв м. Большинство его конструкций были разрушены. В 04:40 пожарным удалось локализовать огонь, а в 10:00 – ликвидировать. Причина возникновения пожара устанавливается.

Читайте также: В Украине появилась первая команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей: фото







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.