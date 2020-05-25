В Днепре по подозрению в искажении результатов ПЦР-тестов уволен глава лабцентра

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Минздрав уволил главу Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Александра Штепу. Перед этим комиссия проверяла в лаборатории информацию о недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

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Там сообщили об увольнении Штепы, напомнив, что в лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии МОЗ и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов.

Приказом Минздрава временно исполнять обязанности директора лабцентра назначена Инна Похмурко.

В облсовете заверили, что работа лаборатории восстановлена. За выходные провели 1000 ПЦР-тестов, выявлено 10 новых положительных случаев.

22 мая народный депутат от фракции Слуга народа Кирилл Нестеренко обратился в полицию с заявлением о подделке ПЦР-исследований в Днепропетровском областном лабораторном центре.

С начала эпидемии в Днепропетровской области лабораторно подтверждены 869 случаев коронавируса. В целом в Украине число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу. С начала эпидемии умерли 623 пациента с COVID-19, более 7 тысяч человек уже выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.