В Днепре полицейская погоня закончилась перевернутой маршруткой

В Днепре перевернулась маршрутка с пассажирами, подрезал ее водитель авто, пытавшийся оторваться от преследования полиции. Об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области.
"Как было установлено, патрульные полицейские преследовали автомобиль, который был в ориентировке за совершение правонарушения. На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал. Нарушив правила дорожного движения, он столкнулся с маршруткой. От удара микроавтобус с пассажирами перекинулся на бок", - заявляют в полиции.
Из 15 человек, находившихся в маршрутном такси, 11 получили травмы. Также вследствие ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля. Все они были доставлены в больницу.
Продолжаются следственные действия.
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