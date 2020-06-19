В Днепре смертельно раненый полицейский задержал подозреваемого в разбое

Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Сегодня, 19 июня, в Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Погиб 26-летний оперуполномоченный Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский.

Отмечается, что утром в городе произошло разбойное нападение. Всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили приметы подозреваемого и описание автомобиля.

По данным правоохранителей, полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя решили доставить его в отделение полиции.

Сообщается, что во время движения автомобиля злоумышленник из пистолета Макарова совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненый полицейский выхватил оружие у нападающего, надел на него наручники и умер.

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