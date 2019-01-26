В Днепропетровской области в детском центре умер ребенок

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В городе Каменском Днепропетровской области во время занятий в одном из детских центров умерла 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, во время занятия девочка внезапно почувствовала себя плохо.

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На место прибыли медики, они проводили реанимационные мероприятия, однако ребенка спасти не удалось.

В ходе предварительного осмотра телесных повреждений на теле девочки полицейские эксперты не обнаружили.

Обстоятельства смерти устанавливаются.

Сегодня испанские спасатели обнаружили труп двухлетнего мальчика, упавшего в глубокую узкую скважину на юге Испании 13 января.