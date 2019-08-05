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В Донбассе боец подорвался на неизвестном устройстве

В Донбассе боец подорвался на неизвестном устройстве - Фото
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook
05.08.2019, 20:02

Боевики с начала суток два раза нарушил запрет на использование любого оружия

В зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ООС придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Боевики же с начала суток два раза нарушил запрет на использование любого оружия. Они обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

31 июля начальник Генштаба Руслан Хомчак заявлял, что "текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске". На следующий день в Генштабе назвали заявление Хомчака неактуальным, так как увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков.

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