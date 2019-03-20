В Донбассе боевики размещают огневые позиции среди домов - ГУР

Донецк, иллюстративное фото: LIGA.net

Российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование своих передовых позиций во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

По данным украинской разведки, в глубине опорных пунктов передовых подразделений обустраиваются новые инженерно-фортификационные сооружения и огневые позиции для боевой техники.

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"Инженерные работы проводятся на территории частных приусадебных и садовых участков, несмотря на протесты местных жителей. При этом местная "оккупационная власть" не обращает внимания на многочисленные обращения граждан о грубом нарушении их имущественных прав", - отмечается в сообщении.

В ГУР добавили, что в ОРДЛО также активизировалось применение снайперского огня.

"С целью нанесения потерь подразделениям объединенных сил в живой силе, на передовые позиции российско-оккупационных войск, на отдельных направлениях выведены снайперские пары, укомплектованы кадровыми военнослужащими ВС РФ", - уточняется в сообщении.

4 марта 2019 года украинская разведка сообщала, что российские военные специалисты осуществляли испытания нового образца беспилотника при применении в составе разведывательно-ударного контура.