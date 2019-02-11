В Донбассе грузовик с углем попал под обстрел - ОБСЕ

Фото: facebook.com/oscesmm

Во временно оккупированном Донбассе грузовик, который перевозил уголь, был поврежден в результате стрельбы в Голубовском. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.

"7 февраля команда СММ видела металлические фрагменты, которые, по оценке, были осколками противотанковой управляемой ракеты (неустановленного типа) на дороге местного значения на юго-восточной окраине Голубовского, что в 51 километре к западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

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Наблюдатели также видели двух боевиков, осуществлявших поиск на покрытом травой участке рядом с дорогой, а также обгоревший украинский номерной знак, который лежал на снегу рядом с той же дорогой.

"Они также видели свежие следы горения вдоль дороги, по оценке, из-за попадания противотанковой ракеты, выпущенной с северного направления", - уточнили в пресс-службе.

4 февраля неподалеку от участка разведения сил и средств в районе Золотого вблизи патруля ОБСЕ разорвались три снаряда.