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В Донбассе женщина распылила газ в лицо кандидату в нардепы: фото

В Донбассе женщина распылила газ в лицо кандидату в нардепы: фото - Фото
Фото: facebook.com/csomvd
25.07.2019, 13:26

По данным полиции, в результате инцидента есть пострадавшие

В Северодонецке полицейские задержали женщину, которая распылила смесь газового баллончика в лицо одному из кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

По ее словам, возле  ОИК №106 в Северодонецке собралось большое количество граждан, которые выражали свою поддержку одному из кандидатов в депутаты.

"Во время этого несанкционированного сбора граждан, женщина, которая по предварительной информации является доверенным лицом одного из кандидатов, подбежала к другому кандидату и распылила смесь из газового баллончика в лицо депутату", - уточнила Погукай.

Она подчеркнула, что в результате этих действий пострадал не только кандидат, но и граждане, которые находились рядом.

Женщину опрашивают сотрудники специализированной следственно-оперативной группы.

На 106 округе победу одержал Алексей Кузнецов от президентской партии Слуга народа.

25 июля Нацполиция повторно усилила охрану в 105-м округе, где недавно проиграл брат Виктора Медведчука - Сергей Медведчук.

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