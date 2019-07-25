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Полиция усилила охрану в округе, где проиграл брат Медведчука

Полиция усилила охрану в округе, где проиграл брат Медведчука - Фото
Фото: mvs.gov.ua
25.07.2019, 12:03

По результатам анализа оперативной обстановки полиция приняла решение усилить меры безопасности в 105-м и 106-м избирательных округах

Национальная полиция повторно усилила охрану в 105-м округе, где недавно проиграл брат Виктора Медведчука - Сергей Медведчук. Об этом сообщает управление Нацполиции в Луганской области в Facebook.

Полиция информирует, что был проведен анализ оперативной обстановки, а также информации из социальных сетей о возможных нарушениях гражданского порядка возле ОИК 106 в Северодонецке и к 105 в Счастье. Управление полиции приняло решение усилить меры безопасности на этих участках.

Ранее стало известно, что кандидат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Медведчук уступил в округе конкурентке Виктории Гриб, представительнице Оппозиционного блока

24 июля Медведчук не согласился с результатами выборов и потребовал пересчета голосов в округе в Счастье. В тот же день полиция решила усилить меры безопасности вблизи окружной избирательной комиссии в городе Счастье. 

После проведения пересчета голосов факт проигрыша Медведчука подтвердился

На данный момент ЦИК обработаны 99,87% бюллетеней. В Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа - 43,17%, ОПЗЖ - 13,03%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8.10%, Голос - 5,83%.

 

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выборы сергей медведчук
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