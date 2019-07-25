Полиция усилила охрану в округе, где проиграл брат Медведчука

Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция повторно усилила охрану в 105-м округе, где недавно проиграл брат Виктора Медведчука - Сергей Медведчук. Об этом сообщает управление Нацполиции в Луганской области в Facebook.

Полиция информирует, что был проведен анализ оперативной обстановки, а также информации из социальных сетей о возможных нарушениях гражданского порядка возле ОИК 106 в Северодонецке и к 105 в Счастье. Управление полиции приняло решение усилить меры безопасности на этих участках.

Ранее стало известно, что кандидат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Медведчук уступил в округе конкурентке Виктории Гриб, представительнице Оппозиционного блока.

24 июля Медведчук не согласился с результатами выборов и потребовал пересчета голосов в округе в Счастье. В тот же день полиция решила усилить меры безопасности вблизи окружной избирательной комиссии в городе Счастье.

После проведения пересчета голосов факт проигрыша Медведчука подтвердился.

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