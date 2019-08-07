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В Донбассе КОРД задержал злоумышленников на сбыте оружия: фото

В Донбассе КОРД задержал злоумышленников на сбыте оружия: фото - Фото
Изъятое оружие в ходе спецоперации в Донбассе (фото - facebook.com/csomvd)
07.08.2019, 13:12

По данным полиции, подозреваемые за боеприпасы пытались получить деньги в сумме 15 000 грн

В Северодонецке Луганской области правоохранители задержали группу лиц, которой занимались сбытом оружия и боеприпасов. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

С привлечением бойцов КОРД, военнослужащих управления госохраны, бойцов батальона Луганск-1, военной службы правопорядка ВСУ подозреваемых задержали во время очередной попытки продажи оружия.

В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность трех граждан, которые занимались незаконным сбытом гранат, ручных противотанковых гранатометов, патронов и взрывчатых веществ на территории Луганской и Донецкой областей.

Во время очередной попытки продажи 30 гранат мужчин задержали. За боеприпасы они пытались получить денежные средства в сумме 15 000 грн.

У подозреваемых изъяли еще 20 РПГ, две "цинки" патронов калибра 7,62 мм, которые они имели при себе и планировали продать.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

1 августа военная прокуратура перекрыла канал сбыта оружия и боеприпасов в Закарпатье.

 

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оружие КОРД спецоперация татьяна погукай
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