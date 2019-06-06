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06.06.2019, 18:50

В Донбассе мужчина пришел к сожительнице с гранатой и подорвался

В Донбассе мужчина пришел к сожительнице с гранатой и подорвался - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мужчина погиб на месте, женщина получила многочисленные осколочные ранения и госпитализирована

В районе проведения операции объединенных сил в Донбассе полиция расследует взрыв, в результате которого один мужчина погиб, женщина получила ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Взрыв произошел 5 июня в селе Троицкое Попаснянского района.

Во время проведения осмотра места происшествия оперативники установили, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице с гранатой в руках. Он зашел в летнюю кухню, выдернул чеку и произошел взрыв.

Мужчина погиб на месте, женщина получила многочисленные осколочные ранения и госпитализирована.

Ранее сегодня сообщалось, что в селе Рогань Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, установленный возле дома культуры, и украли кассеты с деньгами. 

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Теги: Донбасс, граната
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