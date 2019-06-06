Ночью под Харьковом взорвали банкомат и украли деньги: видео

Прошлой ночью в селе Рогань Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, установленный возле дома культуры, и украли кассеты с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Из-за взрыва банкомат отбросило на несколько метров. Пострадавших нет.

В полиции сообщают, что для подрыва злоумышленники использовали взрывчатое вещество, однако какое именно – пока не установлено.

Сумма, которую украли, - не сообщается.

5 июня сообщалось, что в Днепре полиция задержала мужчину и женщину, которые из ружья стреляли с балкона собственной квартиры.

Фото, видео - пресс-служба полиции

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