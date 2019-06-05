В Днепре мужчина и женщина стреляли с балкона из ружья: видео

Во вторник, 4 июня, в Днепре полиция задержала мужчину и женщину, которые из ружья стреляли с балкона собственной квартиры. Об этом сообщает Нацполиция области.

Установлено, что в 16:50 с балкона дома по проспекту Поля было осуществлено около пяти выстрелов, вероятно, из охотничьего ружья Cobalt 12 калибра, которое было изъято.

"Стрелков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали", - сказано в сообщении.

Фото: Нацполиция Днепропетровской области, сайт Информатор

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.

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