Сюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фото

В селе Мальчевское Устиновского района Кировоградской области школьники не смогли перейти разрушенную из-за дождей дорогу. Им на помощь приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Школьники из села Докучаево ехали в Кропивницкий на Внешнее независимое оценивание.

Уточняется, что в селе Мальчевское два дня назад прошли сильные дожди, которые разрушили автомобильную дорогу и мост.

24 мая сообщалось, что ситуация с наводнением в отдельных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей стабилизировалась, но уровень воды в некоторых реках продолжит повышаться.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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