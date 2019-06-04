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04.06.2019, 14:15

Сюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фото

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Сюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фото
Сюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фото
Сюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фотоСюр. Спасатели помогли школьникам перейти размытую дорогу: фото

Школьники ехали на ВНО в Кропивницкий, но в одном из сел была разрушенная из-за дождей дорога

В селе Мальчевское Устиновского района Кировоградской области школьники не смогли перейти разрушенную из-за дождей дорогу. Им на помощь приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Школьники из села Докучаево ехали в Кропивницкий на Внешнее независимое оценивание.

Уточняется, что в селе Мальчевское два дня назад прошли сильные дожди, которые разрушили автомобильную дорогу и мост.

24 мая сообщалось, что ситуация с наводнением в отдельных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей стабилизировалась, но уровень воды в некоторых реках продолжит повышаться. 

Фото: пресс-служба ГСЧС

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Теги: ГСЧС, кировоградская область
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