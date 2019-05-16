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16.05.2019, 11:52

В Ивано-Франковской области подтоплены сотни домов: фото

В Ивано-Франковской области подтоплены сотни домов: фото - Фото
Фото: пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации

ГСЧС откачали 1840 м куб воды. Всего в области привлекли 26 единиц техники и 90 спасателей

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В результате сильных дождей 15 мая вечером в Ивано-Франковской области подтопило два административных здания, около 330 жилых домов, пять участков автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Четыре человека были эвакуированы. ГСЧС откачали 1840 м куб воды.

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Всего в области привлекли 26 единиц техники и 90 спасателей.

Приведен в готовность пункт жизнеобеспечения.

В Ивано-Франковске из воды на автодороге буксировали два автомобиля, в салоне которых находились четыре человека.

В МВД сообщают, что, по состоянию на 11:00, подтоплены 86 домов. Уровень воды спадает.

7 мая из-за циклона, который пришел в Украину, в Виннице прошел ливень с сильными порывами ветра: в городе были повалены деревья, затоплены улицы, электрический транспорт остановился.

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Теги: непогода, Ивано-Франковская область, потоп
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