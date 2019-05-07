"Винница стала Венецией". Последствия непогоды: фото, видео

В связи с циклоном, который пришел в Украину, в Виннице со вчерашнего вечера начался ливень. Из-за сильных осадков повалены деревья, затоплены улицы, электрический транспорт остановлен, сообщает местное издание Veжа.

В городе образовались пробки, произошло несколько аварий. Также сообщается, что несколько населенных пунктов полностью обесточены, от удара молнии загорелся дом.

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В горсовете ливень признали аномальным. Несмотря на очистку сливных колодцев, городские сети не справляются с объемами воды. Бригады коммунального предприятия Путевое управление расчищают колодцы, в которые вода заносит мусор, ветки, камни и даже автомобильные номерные знаки.

Фото: Veжа

По прогнозу Укргидрометцентра, дожди с грозами продолжатся в Виннице и сегодня до конца дня.

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Ранее сегодня сообщалось, что в Верховинском районе выпал снег.