Погода в мае. Карпаты засыпает снегом: видео

Утром 7 мая в Верховинском районе выпал снег. Об этом сообщил председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.

"Утро 7 мая 2019 года Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах не поймет", - отметил Шкиндюк.

Реклама

По прогнозам Укргидрометцентра, к концу дня 7 мая во южных, центральных и северных областях грозы, местами шквалы до 15-20 м/с.

В Карпатах ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов.

7 мая синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды на западе страны.