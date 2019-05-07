Погода в мае. Карпаты засыпает снегом: видео

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Снег выпал сегодня на Буковецком перевале

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Утром 7 мая в Верховинском районе выпал снег. Об этом сообщил председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.

"Утро 7 мая 2019 года Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах не поймет", - отметил Шкиндюк.

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По прогнозам Укргидрометцентра, к концу дня 7 мая во южных, центральных и северных областях грозы, местами шквалы до 15-20 м/с.

В Карпатах ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов.

7 мая синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды на западе страны.

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Теги: погода, снег, видео, Карпаты
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