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07.05.2019, 08:45

Синоптики сказали, где резко ухудшится погода: дождь и заморозки

Синоптики сказали, где резко ухудшится погода: дождь и заморозки - Фото
Фото: unsplash.com

В Укргидрометцентре сообщили, что 7 мая на западе - дожди и заморозки

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По данным УкрГидрометцентра, 7 мая в западных областях - дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 8-9 мая в западных областях - заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов. В Карпатах - сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов", - отметили в пресс-службе.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что циклон приближается к Украине.

Фото: meteo.gov.ua

"Вторник будет особенно мощным и синоптических некомфортным на западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями", - добавила она.

По ее словам, на востоке - еще сухо и тепло, до +25 градусов. В Киеве - дождь, местами гроза, +18, но уже в среду похолодает.

28 апреля в Золочевском районе Львовской области прошел сильный дождь с градом, в результате чего подтопило один жилой дом, подвал, хозяйственные строения и три приусадебных участка.

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Теги: Наталья Диденко, погода, заморозки, карта
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