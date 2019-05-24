Наводнение в Закарпатье: ожидается подъем воды в реках - ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ситуация с наводнением в отдельных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей стабилизировалась, но уровень воды в некоторых реках продолжит повышаться. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 19:00 24 мая в Ивано-Франковской области подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 48 дворов в семи населенных пунктах области. В Закарпатье остаются подтопленными 22 дома, 216 домохозяйств, 892 гектара сельскохозяйственных угодий и 52 гектара пастбищ. Ситуация в обеих областях стабилизировалась. Уровень воды постепенно спадает, говорится в сообщении.

Спасатели предепреждают о продолжении повышения уровней воды до 26 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области), до 27 мая - на реках бассейна Припяти (Ровенская область). Также в ночь и в течение дня 25 мая в верховьях рек Закарпатья и в горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды.

Сегодня, 24 мая, в 08:40 поисковая группа обнаружила тело 11-летнего школьника, который вчера упал в реку недалеко от своей школы в поселке Воловец.