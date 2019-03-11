Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.03.2019, 11:19

Семейный конфликт: в Донбассе мужчина устроил стрельбу - фото

Семейный конфликт: в Донбассе мужчина устроил стрельбу - фото - Фото
Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Полиция задержала подозреваемого в Славянске

Реклама
Реклама

В Славянске Донецкой области мужчине, который из травматического оружия ранил четырех человек, сообщили о подозрении. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

53-летнему жителю Славянска инкриминируют хулиганство.

Реклама

Установлено, что 8 марта в 14:10 подозреваемый вместе со своей семьей пришел в дом знакомых с намерением разобраться в деталях возникшего между членами семей конфликта.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

"Мирной беседы не произошло, и после словесной перепалки началась драка, в ходе которой подозреваемый достал травматический пистолет и произвел не менее четырех хаотических выстрелов", - отметили в пресс-службе.

В результате стрельбы 47-летняя женщина получила ранения в область коленного сустава. Резиновые пули задели еще двух женщин, которые находились с пострадавшей женщиной, их возраст 26 и 33 года, а также 16-летнего парня.

Правоохранители во время обыска на месте происшествия обнаружили и изъяли две гильзы калибра девять мм, пулю, кухонный топор, алюминиевую биту, а по месту жительства подозреваемого - травматический пистолет с просроченным разрешением и боевой пистолет Макарова.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

11 марта 2019 года за совершение убийства и разбойного нападения задержан ранее неоднократно судимый житель Днепра.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, стрельба, славянск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 