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11.03.2019, 10:55

Убийство и разбойное нападение: задержан 39-летний житель Днепра

Убийство и разбойное нападение: задержан 39-летний житель Днепра - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Днепре задержали ранее неоднократно судимого мужчину

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За совершение убийства и разбойного нападения задержан ранее неоднократно судимый житель Днепра. Об этом начальник управления Национальной полиции Виталий Глуховеря сообщил у себя в Facebook.

В обоих случаях 39-летний мужчина нападал на женщин пенсионного возраста – чтобы отобрать у них деньги, пишет Глуховеря.

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“В Самарском районе 2 недели назад избил молотком двух пожилых сестер, потерпевшие до сих пор в больнице. В Новомосковске 2 марта его жертвой стала женщина 1945 г. р., от полученных травм она умерла”.

Глуховеря сообщил, что задержанный отсидел около 12 лет за аналогичные преступления, и теперь ему грозит пожизненное заключение.

9 марта сотрудники СБУ сообщили, что предотвратили заказное убийство предпринимателя в Херсонской области. Один из членов организованной преступной группировки из Запорожья искал исполнителей заказного убийства. Он собирался похитить херсонского фермера и потребовать выкуп почти $100 000. После получения всей суммы, по данным СБУ, он хотел убить предпринимателя.

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Теги: происшествие, днепр, убийство
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