В Донбассе подорвали автомобиль ПриватБанка: фото

Утром 19 апреля в Попаснянском районе Луганской области на автодороге между поселком Врубовка и селом Николаевка неизвестные подорвали инкассаторский автомобиль ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.
Подрыв автомобиля осуществили с помощью самодельного взрывного устройства.
Фото: facebook.com/ppsrda
"Благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации и работников банка денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль", - отмечается в сообщении.
Сотрудники банка не пострадали.
Обломки от взрыва повредили часть инкассаторского автомобиля.
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