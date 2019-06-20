В Донбассе подорвали автомобиль ПриватБанка: фото

Фото: facebook.com/ppsrda

Утром 19 апреля в Попаснянском районе Луганской области на автодороге между поселком Врубовка и селом Николаевка неизвестные подорвали инкассаторский автомобиль ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Подрыв автомобиля осуществили с помощью ​​самодельного взрывного устройства.

Фото: facebook.com/ppsrda

"Благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации и работников банка денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль", - отмечается в сообщении.

Сотрудники банка не пострадали.

Обломки от взрыва повредили часть инкассаторского автомобиля.

В ночь на 29 мая в Киеве взорвали банкомат ПриватБанка при попытке ограбления.