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20.06.2019, 12:59

В Донбассе подорвали автомобиль ПриватБанка: фото

В Донбассе подорвали автомобиль ПриватБанка: фото - Фото
Фото: facebook.com/ppsrda

В результате инцидента пострадавших нет

Утром 19 апреля в Попаснянском районе Луганской области на автодороге между поселком Врубовка и селом Николаевка неизвестные подорвали инкассаторский автомобиль ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Подрыв автомобиля осуществили с помощью ​​самодельного взрывного устройства.

Фото: facebook.com/ppsrda

"Благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации и работников банка денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль", - отмечается в сообщении.

Сотрудники банка не пострадали.

Обломки от взрыва повредили часть инкассаторского автомобиля.

В ночь на 29 мая в Киеве взорвали банкомат ПриватБанка при попытке ограбления.

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Теги: подрыв авто, Донбасс, ПриватБанк
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